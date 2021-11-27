«Сегодня я бежал с носком на причинном месте. Вчера оно было синим, когда я финишировал». Норвежец Кристиансен о биатлонной гонке в мороз

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, как справлялся с холодом перед спринтом на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где он стал вторым.

Накануне норвежец стал 17-м в индивидуальной гонке, допустив три промаха на заключительной стрельбе.

«Вчера я был очень подавлен. Присутствовало разочарование, потому что я чувствовал, что неплохо все контролировал, а причина неудачи в том, что не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде.

Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера оно, так сказать, было достаточно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет.

А еще я использовал трюк Стурлы Лагрейда и засунул грелки под мышки. Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках», – сказал Кристиансен.