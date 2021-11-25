Тухель об 1:1 с «МЮ»: «Челси» доминировал с первых минут. Мы забили два гола, по одному за каждую команду»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итог матча АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«В футболе такое случается. К сожалению, с «Челси» это случилось дважды, то же самое было с «Бернли».

Я полностью доволен нашим выступлением. Мы доминировали с первых минут, были агрессивны и атаковали без остановки. К сожалению, мы забили два гола, по одному за каждую команду. 

У Рюдигера был хороший момент, если бы он забил, это бы стало фантастическим завершением фантастической игры, но нам придется проглотить результат. Мы играли очень хорошо, и я счастлив.

Мы были очень дисциплинированы и сосредоточены. Я доволен тем, что увидел, находиться на кромке поля было удовольствием. Мы не можем гарантировать результаты, но если мы будем играть так, то сможем увеличить шансы на хороший результат», – сказал тренер.

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