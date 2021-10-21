Бержевен покинул пост генменеджера «Монреаля». Он работал в клубе с 2012 года

Владелец Джефф Молсон объявил об изменениях в управленческом блоке клуба.

С должности генерального менеджера уволен .

Также от своих обязанностей освобожден помощник генерального менеджера Тревор Тимминс.

Исполнять обязанности вице-президента по хоккейным операциям будет Джефф Гортон, который ранее был генеральным менеджером .

В ближайшее время «Канадиенс» планируют назначить нового генерального менеджера. Управление в этот период времени на себя возьмет Гортон.

Бержевен занимал должность генменеджера «Монреаля» с сезона-2012/13. В прошлом сезоне команда вышла в финал Кубка Стэнли, где проиграла «Тампе» со счетом 1-4 в серии.