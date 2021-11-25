408 фанатов ЦСКА задержаны. Полицейская операция на «ВЭБ Арене» завершена (Севастиан Терлецкий)

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Полицейская операция на «ВЭБ Арене» после матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) завершена, сообщает корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

По данным источника, в результате операции со стадиона увезли 408 фанатов. Сообщалось, что задержания спровоцированы пиротехническим шоу, которое болельщики устроили в конце матча.

Ранее РПЛ и ЦСКА выпустили заявления по поводу инцидента.

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