Лыжи. Кубок мира. Нисканен убежит первым в гонке преследования, Червоткин – 2-м, Большунов – 3-м, Устюгов – 5-м, Клэбо – 9-м

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке пройдет мужская гонка преследования свободным стилем.
1-й этап
Рука, Финляндия
Мужчины
Гонка преследования, 15 км, свободный стиль
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Ииво Нисканен (Финляндия)
2. Алексей Червоткин (Россия) – 0,08
3. Александр Большунов (Россия) – 0,14
4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,15
5. Сергей Устюгов (Россия) – 0,21
6. Илья Семиков (Россия) – 0,26
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,29
8. Иван Якимушкин (Россия) – 0,30
9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,42
10. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,46
12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 0,59
14. Артем Мальцев (Россия) – 1,13
17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1,14
19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,20
20. Андрей Ларьков (Россия) – 1,21
23. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,31
28. Александр Бессмертных (Россия) – 1,38
32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,46
34. Калле Халварссон (Швеция) – 1,49
70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,14
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке