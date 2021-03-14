Лыжи. Кубок мира. Нисканен убежит первым в гонке преследования, Червоткин – 2-м, Большунов – 3-м, Устюгов – 5-м, Клэбо – 9-м

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии Дарио Колонья сборная Швейцарии Пол Гульберг Александр Бессмертных Сергей Устюгов Андрей Ларьков Артем Мальцев Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Алексей Червоткин Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен сборная Великобритании Илья Семиков Йоханнес Клэбо Иван Якимушкин Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Александр Большунов Эрик Валнес Лыжи

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке пройдет мужская гонка преследования свободным стилем.

Кубок мира по лыжным гонкам

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования, 15 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Ииво Нисканен (Финляндия)

2. Алексей Червоткин (Россия) – 0,08

3. Александр Большунов (Россия) – 0,14

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,15

5. Сергей Устюгов (Россия) – 0,21

6. Илья Семиков (Россия) – 0,26

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,29

8. Иван Якимушкин (Россия) – 0,30

9. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,42

10. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,46

12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 0,59

14. Артем Мальцев (Россия) – 1,13

17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1,14

19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,20

20. Андрей Ларьков (Россия) – 1,21

23. Дарио Колонья (Швейцария) – 1,31

28. Александр Бессмертных (Россия) – 1,38

32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,46

34. Калле Халварссон (Швеция) – 1,49

70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,14

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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