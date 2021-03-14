Лыжи. Кубок мира. Нисканен убежит первым в гонке преследования, Червоткин – 2-м, Большунов – 3-м, Устюгов – 5-м, Клэбо – 9-м

Сегодня на первом этапе Кубка мира по лыжам в финской Руке пройдет мужская гонка преследования свободным стилем.

1-й этап

Рука, Финляндия

Мужчины

Гонка преследования, 15 км, свободный стиль

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Ииво Нисканен (Финляндия)

2. Алексей Червоткин (Россия) – 0,08

3. (Россия) – 0,14

4. Эрик Валнес (Норвегия) – 0,15

5. (Россия) – 0,21

6. Илья Семиков (Россия) – 0,26

7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,29

8. Иван Якимушкин (Россия) – 0,30

9. (Норвегия) – 0,42

10. Пол Гульберг (Норвегия) – 0,46

12. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 0,59

14. Артем Мальцев (Россия) – 1,13

17. Франческо де Фабиани (Италия) – 1,14

19. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1,20

20. Андрей Ларьков (Россия) – 1,21

23. (Швейцария) – 1,31

28. Александр Бессмертных (Россия) – 1,38

32. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1,46

34. Калле Халварссон (Швеция) – 1,49

70. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,14

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке