Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит». 0:1 – Клаудиньо открыл счет. Текстовый онлайн есть

В 16-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Зенит».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляция также доступна на нашем сайте.
- Дата проведения
- 28 ноября, 20.00, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 34 Клаудиньо.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев, Зайнутдинов, Мухин, Заболотный, Эджуке.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Клаудиньо.
- Предупреждение:
- Зайнутдинов (20).