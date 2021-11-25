Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит». 0:1 – Клаудиньо открыл счет. Текстовый онлайн есть

В 16-м туре РПЛ ЦСКА принимает .

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Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляция также доступна на нашем сайте.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ