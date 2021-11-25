Видеотрансляция матча ЦСКА – «Зенит». 0:1 – Клаудиньо открыл счет. Текстовый онлайн есть

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В 16-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Зенит».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ». Видеотрансляция также доступна на нашем сайте.

ЦСКА – Зенит 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
28 ноября, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 34 Клаудиньо.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков, Дзагоев, Зайнутдинов, Мухин, Заболотный, Эджуке.
ЗенитКержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Азмун, Малком, Клаудиньо.
Предупреждение:
Зайнутдинов (20).

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