РПЛ расследует задержание фанатов ЦСКА: «Подобные события негативно влияют на имидж лиги и российского футбола»

РПЛ выпустила официальное заявление по поводу задержания фанатов после матча 16-го тура с «Зенитом» (0:2).

«Российская Премьер-Лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники.

Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом.

Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.

По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем», – сказано в заявлении лиги.

Фанатов ЦСКА увозят с матча в автозаках. Держат на морозе 3 часа и обыскивают – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»