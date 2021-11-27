Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринта в Эстерсунде

Российский биатлонист Евгений Гараничев забыл лыжные палки перед началом спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Перед началом гонки Гараничев ждал у вакс-кабины, пока не получил инвентарь. В итоге он опоздал на старт на 35 секунд.

Спортсмен был заявлен под 116-м номером, но стартовал после 117-го. На отсечке 2,9 км он шел последним с отставанием 1.09,8 минуты.

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