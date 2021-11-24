Томас Мюллер: «Левандовски должен взять «Золотой мяч». Точка. Никто в мире не выступил лучше»

Полузащитник Томас Мюллер считает, что его партнер по «Баварии» должен получить «Золотой мяч» в этом году.

«Левандовски должен выиграть. Точка. Он полностью заслужил приз. Конечно, в Испании скажут, что Бензема тоже был хорош. Но Леви выиграл все трофеи с «Баварии», а потом вручение приза отменили. Но Левандовски не остановился, и в этом сезоне он побил бомбардирский рекорд в Германии.

Посмотрите, что он делает со сборной Польши – это же еще сложнее, чем игра в настоящем топ-клубе. Я должен сказать, что ни один игрок мира не выступил лучше на индивидуальном уровне.

Левандовски должен получить , – заявил Мюллер.

Церемония вручения награды состоится завтра, 29 ноября, в Париже.