Аналитик Анатолий Волков уволен из сборной России по лыжам. Ранее он написал в инстаграме про «Колхоз ТВ» и богоподобный Eurosport»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила об увольнении аналитика сборной России Анатолия Волкова.

«Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем», – сказала Вяльбе.

Ранее Волков сообщил, что не будет выкладывать репортажи с гонок Кубка мира в финской Руке. «Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport», – написал он.

мира по лыжным гонкам транслируют и Eurosport.

«Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport». Аналитик сборной России по лыжам не будет выкладывать репортажи с гонок в ближайшие дни