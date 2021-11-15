Аналитик Анатолий Волков уволен из сборной России по лыжам. Ранее он написал в инстаграме про «Колхоз ТВ» и богоподобный Eurosport»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила об увольнении аналитика сборной России Анатолия Волкова.

«Больше он с командой не работает. Причину я не обсуждаю ни с кем», – сказала Вяльбе.

Ранее Волков сообщил, что не будет выкладывать репортажи с гонок Кубка мира в финской Руке. «Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport», – написал он.

Кубок мира по лыжным гонкам транслируют «Матч ТВ» и Eurosport.

«Пусть вас развлекают «Колхоз TV» и богоподобный Eurosport». Аналитик сборной России по лыжам не будет выкладывать репортажи с гонок в ближайшие дни

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