Представитель ЦСКА о задержании фанатов: «Не знаю, почему задерживают, спросите у полиции»

Заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов прокомментировал задержание фанатов клуба после домашней игры с «Зенитом» (0:2).

«Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю.

Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции», – заявил Уланов.

В концовке матча фанаты ЦСКА устроили файер-шоу. Из-за этого активным болельщикам ЦСКА около часа не разрешали сразу покинуть .

На выходе фанатов встречали сотрудники полиции, которые стали помещать фанатов в автозаки.

Фанатов ЦСКА увозят с матча в автозаках. Держат на морозе и обыскивают – из-за пиро-шоу