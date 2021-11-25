«Милан» проиграл «Сассуоло» (1:3), Романьоли забил на 21-й и удалился на 77-й. Это 2-е поражение подряд в Серии А

В 14-м туре Серии А проиграл (1:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Алессио Романьоли забил на 21-й минуте и получил красную карточку на 77-й, так что «Милан» заканчивал матч в меньшинстве. К моменту удаления Романьоли «россонери» уже проигрывали 1:3.

Для «Милана» это второе поражение подряд в чемпионате Италии после беспроигрышной серии из 12 матчей на старте сезона.

Таблица Серии А

Статистика Серии А