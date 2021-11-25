«Милан» проиграл «Сассуоло» (1:3), Романьоли забил на 21-й и удалился на 77-й. Это 2-е поражение подряд в Серии А

В 14-м туре Серии А «Милан» проиграл «Сассуоло» (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Алессио Романьоли забил на 21-й минуте и получил красную карточку на 77-й, так что «Милан» заканчивал матч в меньшинстве. К моменту удаления Романьоли «россонери» уже проигрывали 1:3.
Для «Милана» это второе поражение подряд в чемпионате Италии после беспроигрышной серии из 12 матчей на старте сезона.
- Дата проведения
- 28 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Меньян, Флоренци (Пеллегри, 68), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 61), Салемакерс (Калулу, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 46).
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Сассуоло –
Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 80), Матеус Энрике (Толян, 80), Берарди (Траоре, 80), Скамакка (Дефрель, 59), Распадори (Кирикеш, 90).
- Удаление:
- Романьоли (77).