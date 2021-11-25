«Милан» проиграл «Сассуоло» (1:3), Романьоли забил на 21-й и удалился на 77-й. Это 2-е поражение подряд в Серии А

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В 14-м туре Серии А «Милан» проиграл «Сассуоло» (1:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Алессио Романьоли забил на 21-й минуте и получил красную карточку на 77-й, так что «Милан» заканчивал матч в меньшинстве. К моменту удаления Романьоли «россонери» уже проигрывали 1:3.

Для «Милана» это второе поражение подряд в чемпионате Италии после беспроигрышной серии из 12 матчей на старте сезона.

Милан – Сассуоло 1:3 (1:2, 0:1)
Дата проведения
28 ноября, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 21 Романьоли, 1:1 – 24 Скамакка, 1:2 – 33, автогол Кьер, 1:3 – 66 Берарди.
МиланМеньян, Флоренци (Пеллегри, 68), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 61), Салемакерс (Калулу, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 46).
СассуолоКонсильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 80), Матеус Энрике (Толян, 80), Берарди (Траоре, 80), Скамакка (Дефрель, 59), Распадори (Кирикеш, 90).
Предупреждения:
Лопес (27), Распадори (38), Беннасер (53), Эрнандес (54), Тонали (71), Кьер (73).
Удаление:
Романьоли (77).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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