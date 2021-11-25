ЦСКА о задержании фанатов: «Осуждаем совершивших противоправные действия, но считаем, что невиновные страдать не должны»

опубликовал официальное заявление по поводу задержания фанатов армейского клуба после игры 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).



«Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему.

К сожалению, впервые за всю историю во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию.

Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков», – сказано в заявлении, размещенном на сайте клуба.

Фанатов ЦСКА увозят с матча в автозаках. Держат на морозе 3 часа и обыскивают – из-за пиро-шоу в конце игры с «Зенитом»