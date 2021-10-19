Бонек о «Золотом мяче»: «Боюсь, Месси получит. Голосуют Африка и Америка, и там знают только его и Роналду»

Президент Футбольной федерации Польши, бывший игрок «Ювентуса» поделился мнением о том, кто получит в этом году.

«Если бы Жоржиньо забил последний пенальти в серии на «Уэмбли» [в финале Евро-2020], он бы выиграл «Золотой мяч», а вместо этого он вывел на сцену Доннарумму.

Голосует Африка, голосует Америка. Все голосуют. И там знают только Месси и Роналду. Боюсь, что Месси, который выиграл Кубок Америки, может взять «Золотой мяч».

По-моему, есть три игрока, которые достойны приза: Жоржиньо, Месси, Левандовски. По мне, лучший – Роберт. Не знаю, почему в прошлом году ему не вручили приз, когда он так играл и выиграл все.

Награду должен получить тот, кто выиграл с командой что-то существенное. Все мы знаем, что Месси – футболист другой категории, но Жоржиньо выиграл все. Болею за Левандовского», – сказал поляк.