Евгения Медведева: «За карьеру разучилась прыгать двойные. Делала сначала одинарные, потому сразу тройной. Для меня прыгнуть аксель – равноценно тому, что его прыгнет Милохин»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о тренировке прыжков на шоу «Ледниковый период», где она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.

«На самом деле это вообще не шутка, потому что я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. То есть я делала сначала одинарные, потому сразу же тройной. Для меня прыгнуть аксель – равноценно тому, что он (Милохин) прыгнет аксель.

У меня координация... Я не понимаю, где раскрываться в него, поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель – надеюсь, что к концу проекта у нас получится», – сказала Медведева.

«Если ты прыгнешь тройной аксель, я уйду в тиктокеры», – пошутила фигуристка, обращаясь к Милохину.

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