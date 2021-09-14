Боумэн покинул пост генменеджера «Чикаго». Вероятно, из-за дела о сексуальном насилии в клубе в 2010 году

У произошли изменения на позиции генерального менеджера.

Свою должность покинул , который был генеральным менеджером «Блэкхокс» с сезона-2009/10.

Исполняющим обязанности генменеджера команды назначен Кайл Дэвидсон. О перестановках в клубе объявил исполнительный директор «Чикаго» Дэнни Виртц.

Нынешний сезон «Чикаго» начал с шести поражений в шести матчах.

Боумэн в качестве генерального менеджера выиграл с «Чикаго» три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

Вероятно, увольнение Боуэмна связано с делом о сексуальном насилии в клубе в 2010 году. Виртц сказал, что в клубе теперь не работают люди, которые были вовлечены в это дело.

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