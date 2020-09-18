Сутормин интересен ЦСКА, «Локо», «Динамо» и «Рубину». Контракт игрока с «Зенитом» – до лета 2022-го

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сутормин Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин интересен ряду клубов чемпионата России.

ЦСКА, «Локомотив» и «Рубин» интересуются 27-летним футболистом сборной России, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Клубы готовы включиться в борьбу за Алексея, если ему не удастся договориться с «Зенитом» о новом контракте.

Действующее соглашение Сутормина с командой из Санкт-Петербурга рассчитано до лета 2022 года.

На игрока также претендует московское «Динамо», которое минувшим летом готово было купить Сутормина, однако «Зенит» ответил отказом.

Сутормин перешел в «Зенит» летом 2019 года. В нынешнем сезоне на счету Алексея 15 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 результативная передача. Его статистика – здесь.

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