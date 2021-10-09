«Не заплатили за трансляцию». Чемпионат мира по художественной гимнастике не будут показывать по ТВ в России

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Трансляций чемпионата мира по художественной гимнастике на российских телеканалах не будет, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. 

«Не заплатили за трансляцию, к сожалению», – сказала Винер-Усманова. 

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. 

В личном многоборье за Россию выступят Арина и Дина Аверины, на групповые упражнения заявлены Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю

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