НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи

Во вторник, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

Джулиуса Рэндла примет на своей арене «Филадельфию» Джоэла Эмбиида. встретятся в гостях с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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