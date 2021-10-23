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    НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Нью-Йорк Филадельфия Сан-Антонио НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Во вторник, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

    «Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет на своей арене «Филадельфию» Джоэла Эмбиида. «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Филадельфия
    Дата проведения
    27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Голден Стэйт
    Дата проведения
    27 октября, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Хьюстон
    Дата проведения
    27 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Лейкерс
    Дата проведения
    27 октября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Юта – Денвер
    Дата проведения
    27 октября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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