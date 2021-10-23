НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио» и другие матчи

Во вторник, 26 октября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.
«Нью-Йорк» Джулиуса Рэндла примет на своей арене «Филадельфию» Джоэла Эмбиида. «Лейкерс» встретятся в гостях с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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