Суд признал незаконным соглашение Газизова с Федуном о выплате 400 млн рублей. Теперь «Спартак» может взыскать с Газизова 88 млн

Московский арбитражный суд удовлетворил апелляцию «Капитальных активов», одного из акционеров «Спартака», по поводу неправомерности выплат бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».

Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено.

Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей.

Дело завершено. Решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – заявила сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда – общая сумма составляет почти 400 млн рублей.

В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия.

Сторона Газизова выиграла два процесса, посвященные данному вопросу, в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам были поданы апелляционные жалобы, которые были удовлетворены.

Федун заявил суду, что подписал соглашение потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.