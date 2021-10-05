Суд признал незаконным соглашение Газизова с Федуном о выплате 400 млн рублей. Теперь «Спартак» может взыскать с Газизова 88 млн

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Московский арбитражный суд удовлетворил апелляцию «Капитальных активов», одного из акционеров «Спартака», по поводу неправомерности выплат бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака».

Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено.

Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 млн рублей.

Дело завершено. Решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял», – заявила сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда – общая сумма составляет почти 400 млн рублей.

В рамках прекращения трудового договора между Федуном и Газизовым было заключено допсоглашение, предусматривающее выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия.

Сторона Газизова выиграла два процесса, посвященные данному вопросу, в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам были поданы апелляционные жалобы, которые были удовлетворены.

Федун заявил суду, что подписал соглашение потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.

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