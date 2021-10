Алене Косторной поменяли обе программы: короткая теперь – под New York, New York Фрэнка Синатры, произвольная – под Lovely Билли Айлиш («Матч ТВ»)

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сменила обе соревновательных программы, сообщает телеканал «Матч ТВ».

В короткой программе Косторная будет кататься под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной – под Lovely в исполнении Билли Айлиш. По информации «Матч ТВ», решение об этом было принято после турнира Finlandia Trophy, где Косторная заняла третье место.

В 2020 году хореограф Даниил Глейхенгауз уже работал над постановкой под Lovely, но затем Косторная перешла в группу Евгения Плющенко. Вернувшись к Этери Тутберидзе, она выступала под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Предыдущую короткую программу фигуристка исполняла под блюз Бет Харт I Am The One, а произвольную – под композицию «Зима» Антонио Вивальди.

Что не так с программой Косторной под Вивальди? Все хотели для Алены эту музыку, но в постановке есть одна ловушка