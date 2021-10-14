Алене Косторной поменяли обе программы: короткая теперь – под New York, New York Фрэнка Синатры, произвольная – под Lovely Билли Айлиш («Матч ТВ»)

Теги сборная России Finlandia Trophy женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная сменила обе соревновательных программы, сообщает телеканал «Матч ТВ».

В короткой программе Косторная будет кататься под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной – под Lovely в исполнении Билли Айлиш. По информации «Матч ТВ», решение об этом было принято после турнира Finlandia Trophy, где Косторная заняла третье место.

В 2020 году хореограф Даниил Глейхенгауз уже работал над постановкой под Lovely, но затем Косторная перешла в группу Евгения Плющенко. Вернувшись к Этери Тутберидзе, она выступала под музыку Айлиш в ледовом шоу «Чемпионы на льду».

Предыдущую короткую программу фигуристка исполняла под блюз Бет Харт I Am The One, а произвольную – под композицию «Зима» Антонио Вивальди.

Что не так с программой Косторной под Вивальди? Все хотели для Алены эту музыку, но в постановке есть одна ловушка

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные