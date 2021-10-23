Представлен дизайн медалей зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине

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Оргкомитет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине сегодня представил дизайн олимпийских и паралимпийских медалей.

На лицевой стороне медалей – логотип пяти олимпийских колец, вокруг которого полное название Олимпиады-2022 на английском языке.

В центре задней части медалей выгравирована эмблема Игр и полное название Олимпиады на китайском языке. Также эта сторона украшена кольцами, на которых расположены 24 точки, что символизирует звездное небо и гармонию между человеком и природой. 

Коробки для медалей изготовлена из бамбука, что, по мнению организаторов, «подчеркивает особенности китайской культуры и соответствует концепции экологичных Олимпийских игр».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Публикация от Beijing 2022 (@beijing2022)

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