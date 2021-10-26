Мичков, Аскаров и Воронков вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы». Знарок и Зубов – в штабе

Штаб сборной России объявил состав команды на первый этап – Кубок «Карьялы».

Турнир пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин ( ).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба – «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Семен Чистяков ( ), Никита Новиков («Динамо»), Владимир Грудинин ( ).

Нападающие: Данил Башкиров ( ), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все – «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба – «Динамо»), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все – СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).

Штаб сборной: главный тренер Олег Браташ, тренеры Сергей Зубов и Александр Титов, тренер вратарей Андрей Комиссаров, тренер-консультант Олег Знарок, тренеры по физподготовке Юрий Жданов и Кевин Чапмэн, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.