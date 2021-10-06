Федецкий об украинцах, играющих в России: «Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о соотечественниках, играющих в России.

– Дыминский хотел подписать со мной полноценный контракт, чтобы потом продать. Как мне говорил тогдашний гендиректор «Карпат» Дедышин, давал 7 или 8 млн евро. И мне хороший контракт.

– Ты бы поехал в Москву тогда?

– Тогда, может, и да. Тогда же у нас были нормальные отношения.

– Твой друг Михалик поехал в .

– Тарас так же поехал до войны. Возможно, в тот момент я и поехал бы. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас.

Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит.

Но тогда был момент, когда мне предлагали хороший контракт. У меня заканчивался контракт с . Звонили из России какие-то агенты. Все говорят, что Федя себе цену набивал. Была конкретная сумма, не помню. Мы тогда с Кобельковым как раз отдыхали на Шацких озерах, у нас шел отдых полным ходом.

Было много звонков агентов, кто-то предлагал Катар или еще что-то. Тут какой-то агент звонит из России. Говорю: «Нет. Теперь в ситуации мне, пожалуйста, не звоните, потому что неинтересно». Он сказал: «Подожди. Там зарплата 2 млн в год для тебя. Плюс бонус за подписание».

Я ему ответил, что меня не интересует, тем более в нынешнем состоянии, которое происходит между нашими странами, ни при каких финансовых условиях не перейду. Какой-то московский клуб был.

Дело было даже не в финансах. Хорошая зарплата – да, можно было поехать, пусть тебя похейтят, я себя еще обеспечу. Я не тот человек, который за любые деньги поцелует любую... Как говорил Смалийчук.

– Ордец так же и поехал.

– Это решение. Должен быть человеческий фактор. Когда я поездил в АТО не один раз, когда мы с ними сидели, ужинали. Мне хотелось бы, чтобы те ребята приехали и посмотрели.

Позволила ли им потом бы совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: «Извините, футбол вне политики»?

– Мы сейчас только о Ракицком, Ордеце и Тимощуке?

– Толик там уже практически живет. Не думаю, что он будет в Украину возвращаться. За Толика мне тяжело судить. У него там были так же проблемы и в семье, он развелся.

– Ну как тяжело? Капитан сборной Украины, рекордсмен, с флагом бегал в «Баварии», не выходя на поле. Он такой патриот, и бац – .

– Мне тяжело. Не могу объяснить его действия. Не вправе это делать. У каждого человека есть свое видение, – цитирует Федецкого Tribuna.com со ссылкой на «ПРЯМА ЧЕРВОНА».