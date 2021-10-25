Кафанов стал главным тренером «Ростова». Тедеев будет старшим тренером

Тренер вратарей сборной России и назначен главным тренером донского клуба.

, который был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Юрия Семина, будет в работать в статусе старшего тренера основного состава. Изменения уже вступили в силу.

Кафанов работал в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время.

Сезон в «Ростове» начинал главным тренером Валерий Карпин, который после двух туров покинул свой пост и сосредоточился на сборной России. Его сменил Юрий Семин, однако уже в конце сентября он подал в отставку, и «Ростов» принял Заур Тедеев.

Команда, набрав 12 очков в 12 турах, занимает 12-е место в таблице.