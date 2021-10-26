Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Питтсбург» примет «Тампу», «Колорадо» – «Вегас», «Миннесота» сыграет с «Ванкувером», «Сиэтл» – с «Монреалем».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 03.30, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 27 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.