НХЛ. «Питтсбург» примет «Тампу», «Колорадо» – «Вегас», «Миннесота» сыграет с «Ванкувером»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ«Питтсбург» примет «Тампу», «Колорадо»«Вегас», «Миннесота» сыграет с «Ванкувером», «Сиэтл» – с «Монреалем».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Тампа-Бэй
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Калгари
Дата проведения
27 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Вегас
Дата проведения
27 октября, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сан-Хосе
Дата проведения
27 октября, 03.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Миннесота
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Монреаль
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Виннипег
Дата проведения
27 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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