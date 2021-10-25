Александр Шмурнов: «Максименко портит всю игру «Спартака». Почему не поменять вратаря, который пропустил 20 голов с 20 ударов?»

Комментатор высказался об игре вратаря «Спартака» и будущем тренера Руя Витории после поражения от «Зенита» в (1:7).

О Максименко

«Вопрос к тренерскому штабу у меня такой: почему не поменять вратаря, который пропустил 20 мячей с 20 ударов.

Ну не идет у него игра – давайте пожелаем этому прекрасному парню Саше Максименко удачи. Но этот вратарь сейчас настолько портит всю игру «Спартака», что нельзя с тренерской скамейки не заметить, что ему нужна замена.

Он не выручает. Вратарь – человек, который гениально организует пространство вокруг себя, а не просто прыгучий натренированный спортсмен».

О Витории

«Отставка тренера – это всегда назначение нового. То есть у клуба должен быть шорт-лист. Плюс отставка тренера по большей части зависит не от результатов команды, а от позиции специалиста.

Я сейчас против отставки Витории. Я бы призвал всю прессу помолчать о пару месяцев», – сказал Шмурнов в программе «8-16» на канале «Матч Премьер».

Максименко отразил 50% ударов в створ в сезоне РПЛ. Это худший показатель среди вратарей с 2 матчами и более