«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера (Sky Sports)

может сохранить пост главного тренера .

Ранее сообщалось, что клуб контактировал с экс-тренером «Интера» после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:5).

Однако, по информации Sky Sports, этого не было. Ожидается, что Сульшер не будет уволен.

В клубе полагают, что, несмотря на горькое разочарование и столь болезненный для всех результат, сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации – команда набрала лишь одно очко в последних четырех играх Премьер-лиги и занимает 7-е место в таблице.

Даже на фоне плохих результатов и слухов внутри «МЮ» нет предположений о том, что 48-летний норвежец находится под угрозой увольнения на данный момент.

«Манчестер Юнайтед» до паузы на матчи сборных сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

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