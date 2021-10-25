«Манчестер Юнайтед» не уволит Сульшера (Sky Sports)

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия отставки Антонио Конте Футбол

Оле-Гуннар Сульшер может сохранить пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что клуб контактировал с экс-тренером «Интера» Антонио Конте после поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:5).

Однако, по информации Sky Sports, этого не было. Ожидается, что Сульшер не будет уволен.

В клубе полагают, что, несмотря на горькое разочарование и столь болезненный для всех результат, сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации – команда набрала лишь одно очко в последних четырех играх Премьер-лиги и занимает 7-е место в таблице.

Даже на фоне плохих результатов и слухов внутри «МЮ» нет предположений о том, что 48-летний норвежец находится под угрозой увольнения на данный момент. 

«Манчестер Юнайтед» до паузы на матчи сборных сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

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