Сульшера поддерживает большинство боссов «МЮ», включая Фергюсона и Вудворда, но все решит Глейзер

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон премьер-лига Англия отставки Антонио Конте Джоэл Глейзер Эд Вудворд Футбол

Оле-Гуннар Сульшер пока остается главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Большинство руководителей клуба выступает за то, чтобы 48-летний норвежец получил еще один шанс в матче против «Тоттенхэма».

Как утверждает The Guardian, среди поддерживающих Оле-Гуннара – бывший тренер «МЮ» Алекс Фергюсон, вице-президент Эд Вудворд, управляющий директор Ричард Арнолд.

Однако окончательное решение будет принимать владелец манчестерской команды Джоэл Глейзер.

Официальных переговоров с бывшим тренером «Интера» Антонио Конте у «МЮ» не было. По информации ESPN, в клубе есть разногласия по поводу итальянца – его назначение пойдет вразрез с желанием клуба стилистически перезагрузить команду после ухода Жозе Моуринью.

Сульшер сегодня присутствовал на тренировке «МЮ» на базе в Каррингтоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» до паузы на матчи сборных сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября), «Аталантой» (2 ноября) и «Манчестер Сити» (6 ноября).

Отношения «МЮ» и Сульшера будто из сериала. Оле надеется все починить, а клуб боится следующего шага

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