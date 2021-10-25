«МЮ» контактировал с Конте. Итальянец согласен тренировать клуб

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы отставки Антонио Конте Джанлука Ди Марцио Футбол

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» рассматривает возможность отставки Оле-Гуннара Сульшера после домашнего поражения в АПЛ от «Ливерпуля» (0:5).

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, первые контакты между клубом и итальянским тренером уже были.

Антонио дал согласие на эту работу. Он уверен, что сможет сразу же успешно выступать с имеющейся командой.

Конте уже работал в Англии (с 2016 по 2018 год) – с «Челси» он выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии.

Вот так уничтожение «МЮ» смотрелось с трибуны «Олд Траффорд». «Ливерпуль» отправил Сульшера на дно, но тот пока не сдается

Хаотичный прессинг «МЮ» провалился. Фирмино – главный герой разгрома из тех, кого не зовут Мо Салах

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные