«МЮ» контактировал с Конте. Итальянец согласен тренировать клуб

Бывший главный тренер «Интера» может возглавить .

«МЮ» рассматривает возможность отставки после домашнего поражения в от «Ливерпуля» (0:5).

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, первые контакты между клубом и итальянским тренером уже были.

Антонио дал согласие на эту работу. Он уверен, что сможет сразу же успешно выступать с имеющейся командой.

Конте уже работал в Англии (с 2016 по 2018 год) – с «Челси» он выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии.

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