  • Бензема о «Реале»: «Мбаппе, Винисиусу, Беллингему и Родриго не хватает взаимопонимания. Все хотят быть лучшими, поэтому сложно – Алонсо ничего не может сделать»
13

Бензема о «Реале»: «Мбаппе, Винисиусу, Беллингему и Родриго не хватает взаимопонимания. Все хотят быть лучшими, поэтому сложно – Алонсо ничего не может сделать»

Бензема: в атаке «Реала» не хватает взаимопонимания, все хотят быть лучшими.

Экс-нападающий «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий в «Аль-Иттихаде», поделился мнением о проблемах мадридцев.

– Что вы думаете о «Реале», который сейчас испытывает трудности?

– Им просто не хватает взаимопонимания. Между Мбаппе, Винисиусом, Беллингемом и Родриго. Каждый из них должен понимать, что ему нужно делать на поле. Беллингем должен понимать, что он плеймейкер, а не бомбардир. Мбаппе – бомбардир, а не плеймейкер. Винисиус – не опорник, он левый вингер. Когда каждый поймет, что ему нужно делать на поле, это прекратится. Потому что мы говорим о парнях, которые входят в десятку лучших игроков мира, и все они в одной команде.

– Как решить эту проблему?

– Это сложно, потому что у каждого из них свой характер, свои особенности. Все хотят быть лучшими, поэтому это немного трудно… Все должны понимать, что они могут внести вклад в своей роли, но это делается ради команды.

– Входит ли в обязанности Хаби Алонсо решать эти вопросы?

– Нет, тренер ничего не может сделать. У него есть список, он ставит лучших. После этого все зависит от самих игроков… Если твой партнер по команде лучше тебя, ты должен это принять.

Проблема в том, что ты не можешь смириться с тем, что игрок, опережающий тебя, забивает больше голов, чем ты. Вот почему возникают проблемы, когда у тебя пять или шесть отличных игроков вместе. Каждый внесет свой вклад. И в конечном итоге, нападающий всегда будет получать немного больше внимания, чем остальные. Но ему всегда нужны остальные! Нельзя все делать в одиночку, – сказал Бензема.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
