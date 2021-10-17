У сборной России не будет главы штаба на ОИ-2022. Ранее пост занимал Роман Ротенберг

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что у команды не будет главы штаба на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«На Кубке «Карьялы» будет тренером , на Кубке Первого канал – мой тренерский штаб.

У нас не будет главы штаба, будет генменеджер и тренерский штаб», – сказал Жамнов.

Напомним, ранее главой штаба сборной России был первый вице-президент ФХР, генеральный директор СКА Роман Ротенберг.

Алексей Жамнов: «Ротенберг на ОИ будет отвечать за организационные вопросы, наверное»