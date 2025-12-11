Константин Генич: «Романов сказал, что останется в «Спартаке», даже если сейчас получит предложение из Первой лиги»

Константин Генич: Романов останется в «Спартаке», даже если поступит предложение.

Комментатор Константин Генич рассказал, что Вадим Романов намерен остаться в «Спартаке».

Романов стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в ноябре после отставки Деяна Станковича.

«Я спросил у Романова, останется ли он в штабе нового тренера, если тот будет назначен. Он ответил, что это не ему решать: какое решение примет клуб, так и будет.

При этом он добавил, что даже если прямо сейчас поступит предложение от клуба Первой лиги, он все равно останется в «Спартаке », – сказал Генич.