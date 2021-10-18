Боб Хартли: «Игроки «Сочи» говорили, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку. Может, ему положены бонусы от продажи билетов»

Теги Авангард драки Боб Хартли Андрей Назаров КХЛ Сочи Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что игроки «Сочи» были не в восторге от идеи устроить драку в начале матча между командами в КХЛ (5:4).

«Раскатку я никогда не смотрю, у меня такое суеверие, я всегда остаюсь в офисе. Раскатка еще не закончилась, и первый, второй, третий игроки подходили ко мне и говорили: «Боб, игроки «Сочи» подходят к нам и говорят, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку прямо с первой секунды матча».

Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Но сами видите... Мы не говорили своим игрокам драться, мы лишь сказали ожидать чего угодно. Но потом я увидел, как общаются разные игроки во время вбрасывания, и понял, что драки все же будут.

Возможно, Назаров хотел мотивировать своих игроков, может, ему положены бонусы от продажи билетов или повышения ТВ-рейтингов, я не знаю», – сказал Хартли.

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