Боб Хартли: «Игроки «Сочи» говорили, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку. Может, ему положены бонусы от продажи билетов»

Главный тренер рассказал, что игроки «Сочи» были не в восторге от идеи устроить драку в начале матча между командами в (5:4).

«Раскатку я никогда не смотрю, у меня такое суеверие, я всегда остаюсь в офисе. Раскатка еще не закончилась, и первый, второй, третий игроки подходили ко мне и говорили: «Боб, игроки подходят к нам и говорят, что у них нет выбора, Назаров хочет устроить драку прямо с первой секунды матча».

Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Но сами видите... Мы не говорили своим игрокам драться, мы лишь сказали ожидать чего угодно. Но потом я увидел, как общаются разные игроки во время вбрасывания, и понял, что драки все же будут.

Возможно, Назаров хотел мотивировать своих игроков, может, ему положены бонусы от продажи билетов или повышения ТВ-рейтингов, я не знаю», – сказал Хартли.