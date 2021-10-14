Ули Хенесс: «Веганы воинственны, если критикуешь их, они нападают. Люди болеют от такой еды в долгосрочной перспективе»

Почетный президент «Баварии» поделился мнением о вегетарианстве и веганстве.

«Концепцию вегетарианского питания я еще могу принять в легкой степени, а вот веганского – вовсе нет. В долгосрочной перспективе люди от этого заболевают.

Проблема в том, что веганы воинственны. Если их критиковать сегодня, они на тебя нападают. Меня не волнует [если кто-то стал вегетарианцем или веганом]. У меня проблемы только с теми, кто критикует других.

Мне не нравится веганское мясо, потому что там есть все, чего не должно быть в нюрнбергской колбасе, а именно стабилизаторы и усилители вкуса», – заявил 69-летний функционер в интервью Antenne Bayern.

В 1985 году Хенесс открыл завод по производству колбасы, которым сейчас управляет его сын.