Гендиректор «Спартака» Некрасов о контракте Барко: «Эсекиэль нужен клубу, один из самых сильных наших игроков. Анализируем выступления по сравнению с прошлым сезоном»

Гендиректор «Спартака»: Барко нужен клубу, один из самых сильных наших игроков.

Генеральный директор «Спартака » Сергей Некрасов высказался о будущем полузащитника клуба Эсекиэля Барко.

Ранее аргентинский журналист Себастьян Срур опубликовал скриншоты переписки с Барко, в которой Эсекиэль просит связать его с тренерским штабом аргентинского «Ривер Плейта » для обсуждения возможного перехода.

«Переговоры по новому контракту Барко? Он, безусловно, один из самых сильных наших футболистов. Мы сравниваем его статистику и проводим серьезную аналитику выступлений по сравнению с прошлым сезоном.

Барко нужен «Спартаку» и важен для клуба. А комментировать скриншоты, которые были сделаны не с его телефона, наверное, не стоит», – сказал Некрасов.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за «Спартак» 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с красно-белыми заканчивается летом 2027 года.