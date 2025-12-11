  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Спартака» Некрасов о контракте Барко: «Эсекиэль нужен клубу, один из самых сильных наших игроков. Анализируем выступления по сравнению с прошлым сезоном»
12

Гендиректор «Спартака» Некрасов о контракте Барко: «Эсекиэль нужен клубу, один из самых сильных наших игроков. Анализируем выступления по сравнению с прошлым сезоном»

Гендиректор «Спартака»: Барко нужен клубу, один из самых сильных наших игроков.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о будущем полузащитника клуба Эсекиэля Барко.

Ранее аргентинский журналист Себастьян Срур опубликовал скриншоты переписки с Барко, в которой Эсекиэль просит связать его с тренерским штабом аргентинского «Ривер Плейта» для обсуждения возможного перехода.

«Переговоры по новому контракту Барко? Он, безусловно, один из самых сильных наших футболистов. Мы сравниваем его статистику и проводим серьезную аналитику выступлений по сравнению с прошлым сезоном.

Барко нужен «Спартаку» и важен для клуба. А комментировать скриншоты, которые были сделаны не с его телефона, наверное, не стоит», – сказал Некрасов.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел за «Спартак» 21 матч, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с красно-белыми заканчивается летом 2027 года.

Что делать с Хаби Алонсо?25749 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoСпартак
logoЭсекиэль Барко
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Аргентина
возможные трансферы
logoРивер Плейт
logoСергей Некрасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Барко с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Балтика» – «Спартак». Максименко – худший в составе москвичей, у Титкова с победным голом – 7.4, у Манелова с удалением – 4.7
30 ноября, 08:22
Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
4 ноября, 19:48
Радимов о «Спартаке»: «Деградация продолжается. Ну какой Дмитриев защитник? Барко отдал чужому и стоит, наблюдает. При этом читаю, что ему предложили новый трехлетний контракт!»
4 ноября, 13:27
Главные новости
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
15 минут назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
35 минут назадТесты и игры
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 2:1! Арокодаре сравнял на 90-й, Москера забил в свои на 94-й, у вратаря Джонстона тоже автогол
вчера, 21:58
Сака мог быть в офсайде перед угловым, с которого «Арсенал» забил «Вулверхэмптону» – пас до Букайо не дошел. Судьи не зафиксировали «вне игры»
вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
11 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
25 минут назад
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
41 минуту назад
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
53 минуты назад
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44