Бензема готов сыграть за Францию на ЧМ-2026: «Если меня вызовут, я приеду. Кто бы отказался выступить на чемпионате мира? Я люблю футбол и люблю побеждать»

Карим Бензема: если меня вызовут в сборную на ЧМ, я приеду.

Нападающий «Аль-Иттихада » Карим Бензема зявил, что готов сыграть за сборную Франции на ЧМ-2026 .

«Кто не хотел бы сыграть на чемпионате мира? Все хотят играть на этом турнире.

Я люблю футбол и соревнования, поэтому, очевидно, что если вы скажете мне поехать в сборную Франции на чемпионат мира, а я откажусь, то я буду лжецом. Если меня вызывают, я приезжаю и играю. У меня есть амбиции.

Я люблю футбол и люблю побеждать. Я люблю выигрывать трофеи. Для меня это важнее всего. Сейчас я со своим клубом. Если меня вызовут в сборную, я приеду и буду играть. Это все, что от меня требуется», – сказал Бензема.

В 2015 году Бензема был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. В 2021-м Карим снова начал играть за национальную команду. В 2022-м он объявил о завершении карьеры в сборной.