Канчельскис посетил базу «МЮ» и тренировку команды. Клуб назвал экс-игрока «невероятно влиятельным и ярким вингером»

Андрей Канчельскис приехал в гости к «Манчестер Юнайтед».

Андрей Канчельскис посетил базу «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник клуба присутствовал на матче с «Вест Хэмом» (1:1) на прошлой неделе, сообщается на сайте «МЮ».

Также нынешнему тренеру «Динамо» Брянск провели экскурсию по новой тренировочной базе манкунианцев. Кроме того, экс-игрок побывал на тренировке первой команды.

В своем сообщении клуб назвал Канчельскиса «очень влиятельным и ярким вингером, который был ключевой фигурой в завоевании первого в истории клуба «золотого дубля» в сезоне-1993/94». Тогда «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии.

Канчельскис провел 161 матч за «Манчестер Юнайтед» и забил 36 голов. Он выиграл 7 трофеев с клубом.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
