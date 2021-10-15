«Арсенал» спас матч с «Кристал Пэлас» (2:2), забив на 95-й минуте

Теги премьер-лига Англия Арсенал Sports.ru Кристал Пэлас Кристиан Бентеке Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт Одсонн Эдуар Футбол

В 8-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 8-й минуте открыл Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке забил ответный мяч на 50-й минуте. Одсонн Эдуар на 73-й минуте вывел гостей вперед.

Александр Ляказетт на 95-й минуте принес «канонирам» ничью».

Арсенал – Кристал Пэлас 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Обамеянг, 1:1 – 50 Бентеке, 1:2 – 73 Эдуар, 2:2 – 90 Ляказетт.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Парти (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Обамеянг.
Кристал ПэласГуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Айю (Олисе, 71), Галлахер, Эдуар (Томкинс, 82), Миливоевич (Куяте, 67), Макартур, Бентеке.
Предупреждения:
Сака (42), Макартур (42).

 

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