«Арсенал» спас матч с «Кристал Пэлас» (2:2), забив на 95-й минуте

В 8-м туре АПЛ сыграл вничью с (2:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 8-й минуте открыл Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке забил ответный мяч на 50-й минуте. Одсонн Эдуар на 73-й минуте вывел гостей вперед.

Александр Ляказетт на 95-й минуте принес «канонирам» ничью».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ