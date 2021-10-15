«Арсенал» спас матч с «Кристал Пэлас» (2:2), забив на 95-й минуте

В 8-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 8-й минуте открыл Пьер-Эмерик Обамеянг. Кристиан Бентеке забил ответный мяч на 50-й минуте. Одсонн Эдуар на 73-й минуте вывел гостей вперед.
Александр Ляказетт на 95-й минуте принес «канонирам» ничью».
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Пепе, Смит-Роу, Сака (Локонга, 46), Парти (Мартинелли, 81), Эдегор (Ляказетт, 67), Обамеянг.
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Кристал Пэлас –
Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Айю (Олисе, 71), Галлахер, Эдуар (Томкинс, 82), Миливоевич (Куяте, 67), Макартур, Бентеке.