В организме Джимми Хэйса нашли кокаин и фентанил. Причиной смерти стала острая интоксикация

Стала известна причина смерти нападающего Джимми Хэйса, ушедшего из жизни в возрасте 31 года.
В его организме были найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин, сообщили вдова и отец игрока.
В токсикологическом отчете государственного медицинского эксперта Массачусетса причиной смерти указана «острая интоксикация, вызванная комбинированным действием фентанила и кокаина».
«Я была в шоке. Я была уверена, что это не связано с наркотиками. Я правда думала, что это был сердечный приступ или что-то еще, но не наркотики. В этом не было никакого смысла, поэтому было сложно», – сказала вдова Джимми Хэйса Кристен.
В НХЛ Хэйс выступал за «Чикаго», «Флориду», «Бостон» и «Нью-Джерси».
Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков. В АХЛ форвард провел 195 игр и записал на свой счет 108 (51+57) баллов за результативность.