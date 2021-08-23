В организме Джимми Хэйса нашли кокаин и фентанил. Причиной смерти стала острая интоксикация

Стала известна причина смерти нападающего Джимми Хэйса, ушедшего из жизни в возрасте 31 года.

В его организме были найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин, сообщили вдова и отец игрока.

В токсикологическом отчете государственного медицинского эксперта Массачусетса причиной смерти указана «острая интоксикация, вызванная комбинированным действием фентанила и кокаина».

«Я была в шоке. Я была уверена, что это не связано с наркотиками. Я правда думала, что это был сердечный приступ или что-то еще, но не наркотики. В этом не было никакого смысла, поэтому было сложно», – сказала вдова Джимми Хэйса Кристен.

В НХЛ Хэйс выступал за , «Флориду», и .

Всего в лиге он сыграл 334 матча и набрал 109 (54+55) очков. В АХЛ форвард провел 195 игр и записал на свой счет 108 (51+57) баллов за результативность.