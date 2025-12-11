Чичарито покинул «Гвадалахару» спустя два сезона после возвращения. Летом форварда штрафовали за высказывания о женщинах

Хавьер Эрнандес покинул «Гвадалахару».

Мексиканский клуб объявил об уходе 37-летнего форварда. Чичарито является воспитанником «Гвадалахары» и вернулся в клуб в январе 2024 года.

«Связь между Чичарито и клубом, который он любит, который воспитал его и помог ему стать легендой нашего футбола, будет длиться вечно.

«Гвадалахара » ценит его преданность делу и страсть на протяжении почти двух лет второго этапа в качестве нашего игрока. Мы знаем, что при каждой возможности он будет продолжать поддерживать и демонстрировать глубокую любовь к клубу и его цветам», – говорится в сообщении клуба.

Летом бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала» выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях. Впоследствии он был оштрафован и получил предупреждение от Федерации футбола Мексики. Позже Чичарито принес извинения .

«Гвадалахара» оштрафовала Чичарито за отказ нарядиться на мероприятии по случаю Хэллоуина и Дня мертвых в Мексике

Чичарито: «Значит, мужественность раздражает, потому что целостный мужчина не поддается манипуляции. Интересно»