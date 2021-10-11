Игрок-гей из АПЛ боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов: «Это ужасно влияет психологически. Меня распнут». Его слова опубликовал The Sun

Английский таблоид The Sun опубликовал высказывания футболиста , являющегося представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Игрок заявил, что получает психологическую помощь, так как боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов.

«Сейчас 2021 год, у меня должна быть возможность рассказать всем, кто я. Но все еще есть фанаты, для которых на дворе 80-е.

Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня распнут.

Когда я играю, я думаю, что фанаты догадаются и осудят меня. Я выгляжу как гей? (в оригинале использовано слово кэмп (camp), означающее социальные и культурные стиль и чувственность, которые обычно связываются с гей-субкультурой – прим. Sports.ru).

Могут ли они понять это по одежде, что я ношу вне поля? Психологически это ужасно повлияло на меня. Это ужасно», – анонимно заявил футболист.

Игрок беседовал с активисткой Амаль Фашану, племянницей футболиста-гея Джастина Фашану, совершившего суицид в 1998 году.