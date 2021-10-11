Игрок-гей из АПЛ боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов: «Это ужасно влияет психологически. Меня распнут». Его слова опубликовал The Sun

Теги премьер-лига Англия Sports.ru Джастин Фашану ЛГБТ дискриминация Футбол

Английский таблоид The Sun опубликовал высказывания футболиста АПЛ, являющегося представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Игрок заявил, что получает психологическую помощь, так как боится сделать каминг-аут из-за реакции фанатов.

«Сейчас 2021 год, у меня должна быть возможность рассказать всем, кто я. Но все еще есть фанаты, для которых на дворе 80-е.

Я хочу быть открытым с людьми, потому что я такой, и я горжусь этим. Но правда в том, что меня распнут.

Когда я играю, я думаю, что фанаты догадаются и осудят меня. Я выгляжу как гей? (в оригинале использовано слово кэмп (camp), означающее социальные и культурные стиль и чувственность, которые обычно связываются с гей-субкультурой – прим. Sports.ru).

Могут ли они понять это по одежде, что я ношу вне поля? Психологически это ужасно повлияло на меня. Это ужасно», – анонимно заявил футболист.

Игрок беседовал с активисткой Амаль Фашану, племянницей футболиста-гея Джастина Фашану, совершившего суицид в 1998 году.

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