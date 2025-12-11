  • Спортс
  Билеты на финал ЧМ-2026 стоят от 4 тысяч долларов – в 7 раз дороже, чем в 2022-м. Объединение болельщиков призвало пересмотреть цены, заявив о «предательстве традиций ЧМ»
Билеты на финал ЧМ-2026 стоят от 4 тысяч долларов – в 7 раз дороже, чем в 2022-м. Объединение болельщиков призвало пересмотреть цены, заявив о «предательстве традиций ЧМ»

Фанаты недовольны ценами билетов на финал ЧМ-2026.

Цены на билеты на финал ЧМ-2026 в «бюджетной категории» начинаются от 3119 фунтов (4185 долларов США), сообщает BBC.

Об этом стало известно сегодня, когда ФИФА проинформировала национальные ассоциации о распределении мест на матчи группового этапа и финал.

Цена самого дешевого билета на финал выросла почти в семь раз по сравнению с чемпионатом мира 2022 года. Самые дешевые билеты в открытой продаже в Катаре стоили 450 фунтов (600 долларов).

По данным BBC, цены на матч Англии против Хорватии 17 июня билеты начинаются от 198 фунтов (265 долларов). На четвертьфиналы билеты стоят от 507 фунтов (680 долларов), а на полуфиналы – 686 фунтов (920 долларов).

Объединение болельщиков «Футбольные болельщики Европы» заявило, что «поражено» «грабительской» ценовой стратегией ФИФА.

Фанаты потребовали немедленно прекратить продажу билетов, добавив, что отсутствие билетов в самой дешевой категории является «огромным предательством традиций чемпионата мира, игнорирующим вклад болельщиков в это зрелище».

Группа заявила, что ФИФА должна «немедленно прекратить продажу билетов в рамках распределения мест в ассоциациях-участницах, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты и распределение по категориям до тех пор, пока не будет найдено решение, которое уважает традиции, универсальность и культурное значение чемпионата мира».

«В заявочном документе, опубликованном в 2018 году, обещали билеты по цене от 21 доллара. Где сейчас эти билеты?

Согласно тому же заявочному документу, билеты на весь путь до финала в самой дешевой категории должны были стоить 2242 доллара. Это обещание давно утрачено», – заявили «Футбольные болельщики Европы».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
