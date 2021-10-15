18 из 20 клубов АПЛ проголосовали за изменение финансовых правил лиги. Против – «Ньюкасл» и «Ман Сити»

Клубы АПЛ провели экстренную встречу, посвященную приобретению «Ньюкасла» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

Они предложили ввести правила, которые помогут не допустить заключения новыми владельцами клуба сверхвыгодных спонсорских сделок. Речь идет о том, чтобы временно запретить коммерческие соглашения на основе уже существующих деловых отношений.

Представитель «Ньюкасла» заявил, что изменение существующих финансовых правил лиги будет противоречить правилам конкуренции, но клубы провели голосование, по итогам которого 18 из 20 высказались за введение изменений.

Единственным поддержавшим клубом стал .

Многие клубы обеспокоены тем, что средства саудовских инвесторов могут дать «Ньюкаслу» ощутимое преимущество над соперниками, и высказались за то, чтобы лига приняла превентивные меры, которые помогут избежать разрыва в финансовом положении клубов.