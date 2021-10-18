Шестеркин отразил 40 бросков из 41 в матче с «Торонто» и стал его 1-й звездой

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:1 ОТ). 

Россиянин одержал вторую победу подряд, отразив 40 бросков по своим воротам из 41 (в том числе 8 из 8 – от лучшего снайпера прошлого сезона Остона Мэттьюса). 

Начиная со своего дебютного сезона-2019/20 Шестеркин одержал уже 7 побед с 40 или более сэйвами – больше всех в лиге на данном отрезке. 

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