У Антони 5+3 в 8 последних матчах. Вингер «Бетиса» забил «Динамо» Загреб в ЛЕ

Антони забил 5-й гол в 8 последних матчах за «Бетис».

Антони вновь отличился в составе «Батиса».

Вингер испанского клуба забил на 38-й минуте матча с «Динамо » Загреб в 6-м туре Лиги Европы (3:0, перерыв).

На счету бразильца 5 голов и 3 результативные передачи в 8 последних матчах. Суммарно у него 8+4 в 16 матчах сезона за клуб.

Статистика экс-игрока «МЮ» – здесь .