У Антони 5+3 в 8 последних матчах. Вингер «Бетиса» забил «Динамо» Загреб в ЛЕ
Антони забил 5-й гол в 8 последних матчах за «Бетис».
Антони вновь отличился в составе «Батиса».
Вингер испанского клуба забил на 38-й минуте матча с «Динамо» Загреб в 6-м туре Лиги Европы (3:0, перерыв).
На счету бразильца 5 голов и 3 результативные передачи в 8 последних матчах. Суммарно у него 8+4 в 16 матчах сезона за клуб.
Статистика экс-игрока «МЮ» – здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
