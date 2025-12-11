Лапорта, Энрике и Эрнесто Вальверде завтра дадут показания по делу Негрейры в качестве свидетелей. Президент «Барсы» придет в суд, экс-тренеры выступят по видеосвязи

Лапорта, Энрике и Вальверде дадут показания по делу Негрейры.

Жоан Лапорта, Луис Энрике и Эрнесто Вальверде завтра выступят перед судом по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

В ноябре сообщалось , что президент «Барселоны» Лапорта, а также бывшие тренеры каталонской команды Энрике и Вальверде, в данный момент возглавляющие «ПСЖ » и «Атлетик» соответственно, дадут показания в суде в качестве свидетелей.

По данным Marca, судебное заседание состоится завтра утром. Жоан Лапорта будет присутствовать в суде.

Ожидается, что оба тренера дадут показания по видеосвязи, поскольку их работа с нынешними командами не позволяет им приехать в Барселону. Цель показаний – определить, знали ли эти тренеры о судейских отчетах, за которые выплачивались деньги.