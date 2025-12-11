  • Спортс
Властимил Петржела: «У «Зенита» были бы шансы выйти в плей-офф ЛЧ. Сейчас это команда уровня «Монако» или «Бенфики», думаю»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил потенциал команды в Лиге чемпионов.

«Конкуренция в Лиге чемпионов очень высокая. Но у «Зенита» были бы шансы выйти в плей-офф. Думаю, сейчас это команда уровня «Монако» или «Бенфики». В этой Лиге чемпионов «Зенит» занял бы место в диапазоне с 20-го по 24-е. Но на большее было бы сложно рассчитывать.

Может, через несколько лет российские клубы снова вернутся в еврокубки, и Лига чемпионов станет еще более конкурентным турниром. Но пока это сложно представить», – сказал Петржела.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
