Властимил Петржела: «У «Зенита» были бы шансы выйти в плей-офф ЛЧ. Сейчас это команда уровня «Монако» или «Бенфики», думаю»

Властимил Петржела: сейчас «Зенит» на уровне «Монако» или «Бенфики».

Бывший главный тренер «Зенита » Властимил Петржела оценил потенциал команды в Лиге чемпионов.

«Конкуренция в Лиге чемпионов очень высокая. Но у «Зенита» были бы шансы выйти в плей-офф. Думаю, сейчас это команда уровня «Монако » или «Бенфики». В этой Лиге чемпионов «Зенит» занял бы место в диапазоне с 20-го по 24-е. Но на большее было бы сложно рассчитывать.

Может, через несколько лет российские клубы снова вернутся в еврокубки, и Лига чемпионов станет еще более конкурентным турниром. Но пока это сложно представить», – сказал Петржела.