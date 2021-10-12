В Греции зажгли олимпийский огонь Пекина-2022

В греческой Олимпии прошла церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года.

Эстафету огня, который будет доставлен в Пекин, начинает греческий горнолыжник Иоаннис Антониу.

В церемонии участвовали только официальные лица, включая главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Зрителей не допустили в связи с антиковидными ограничениями.

Олимпиада-2022 в Пекине стартует 4 февраля.

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