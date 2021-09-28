Эвандер Кэйн дисквалифицирован на 21 матч НХЛ за нарушение ковид-протокола

НХЛ завершила расследование в отношении нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кэйна.
По итогам расследования Кэйн дисквалифицирован на 21 матч регулярного чемпионата НХЛ без сохранения зарплаты. Лига пришла к выводу, что форвард нарушил протокол по борьбе с распространением COVID-19. Кэйн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.
Деньги, которые Кэйн должен был получить за этот период, переведут в фонд экстренной помощи игрокам.
Таким образом, нападающий не сможет выйти на лед как минимум до 30 ноября, когда «Сан-Хосе» сыграет с «Нью-Джерси».
Кроме того, лига объявила, что не нашла веских доказательств в ходе второго расследования, которое было начато после того, как жена Кэйна обвинила его в насилии.