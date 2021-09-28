Эвандер Кэйн дисквалифицирован на 21 матч НХЛ за нарушение ковид-протокола

завершила расследование в отношении нападающего .

По итогам расследования Кэйн дисквалифицирован на 21 матч регулярного чемпионата НХЛ без сохранения зарплаты. Лига пришла к выводу, что форвард нарушил протокол по борьбе с распространением . Кэйн подозревался в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса.

Деньги, которые Кэйн должен был получить за этот период, переведут в фонд экстренной помощи игрокам.

Таким образом, нападающий не сможет выйти на лед как минимум до 30 ноября, когда «Сан-Хосе» сыграет с «Нью-Джерси».

Кроме того, лига объявила, что не нашла веских доказательств в ходе второго расследования, которое было начато после того, как жена Кэйна обвинила его в насилии.